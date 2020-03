Six aînés de la résidence Eva de Lavaltrie sont morts du coronavirus

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière affirme avoir détecté 39 cas de COVID-19 à la résidence pour aînés Eva de Lavaltrie depuis le 16 mars dernier. Parmi eux, six sont décédés.

C'est dans cette résidence qu'est morte le 18 mars dernier la première victime québécoise du coronavirus : Mariette Bernier-Tremblay, qui était âgée de 82 ans.

On a alors commencé à redouter que cette résidence pour personnes âgées de Lanaudière devienne un foyer d'infection. Or, c'est exactement ce qui s'est produit, et ce, même si un ordre d'isolement obligatoire a été décrété le 21 mars.

Mercredi dernier, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière faisait était de 16 cas confirmés et de 4 morts. Mais ce bilan s'est alourdi depuis.

Dans son plus récent communiqué, mardi, le CISSS dit poursuivre ses efforts pour assurer la sécurité des résidents et éviter la propagation de la maladie, précisant que du personnel a été ajouté sur les étages.

Il faut dire que ce type d'établissement est particulièrement vulnérable en ces temps de pandémie.

D'après des données rendues publiques mardi par le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, plus de 400 « milieux de vie » où résident des personnes âgées ont recensé au moins un cas d'infection par le coronavirus depuis le début de la crise, dont 184 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , 114 résidences pour aînés et 59 ressources intermédiaires et de type familial.

La région de Lanaudière compte pour sa part 249 cas confirmés de COVID-19.