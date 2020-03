Des entreprises veulent aider à produire du matériel médical

Le chargé de projet chez Thermoform, Antoine Lacerte, aimerait savoir vers qui se tourner pour aider. C’est vraiment dommage de voir ces machines-là ne rien faire alors qu’il y a un grand besoin de matériel médical ou autre , dit-il.

En ce moment, on a une centaine d’employés, on a des machines à la fine pointe de la technologie et on a beaucoup de créativité, mais on ne sait pas comment l’utiliser.

Antoine Lacerte, chargé de projet chez Thermoform