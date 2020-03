La Ville de Sherbrooke sensibilise à la distanciation sociale

Les parcs avec des sentiers, des modules de jeu ou des installations sportives seront arpentés quotidiennement, entre 11h et 19h, par une équipe de neuf employés municipaux. Ils auront comme mandat de rappeler aux citoyens les mesures de distanciation sociale mises en place et les inciter à les respecter.

Il s’agit d’une mesure qui, non seulement se veut un rappel à nos citoyens et à nos citoyennes, mais qui contribuera aussi à aider le travail du Service de police de Sherbrooke qui reçoit un nombre plus élevé d’appels en lien avec les regroupements et la distanciation sociale , explique par voie de communiqué le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Nouvelle station d’eau sur la rue Wellington

La Ville de Sherbrooke a aussi installé une nouvelle station d’eau sur la Wellington Sud, dans le parc éphémère. Elle permettra aux passants, et particulièrement aux personnes en situation d’itinérance, de s’y laver les mains.

Lac-Brome met en place des mesures

Une initiative similaire a été mise en place à Lac-Brome. Une équipe du Service des travaux publics de la municipalité patrouille dès maintenant le territoire. Deux équipes seront en poste en alternance 7 jours sur 7.