Une brigade spéciale COVID-19 à la police de Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a détaché des équipes de patrouilleurs pour répondre spécifiquement aux appels liés à au coronavirus.

« Ç'a été mis en place pour répondre aux appels des gens qui dénoncent des citoyens qui ne respectent pas les règles de confinement et de distanciation sociale émises par le gouvernement du Québec », précise le porte-parole du SPVL, Maxime Pelletier.

Les policiers ont comme mandat de faire respecter les consignes émises par la santé publique pendant la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Les policiers ont comme mandat de faire respecter les consignes en ce qui a trait aux rassemblements, de sensibiliser les gens à la distanciation sociale ainsi que de faire respecter la fermeture des commerces non essentiels et les ordonnances de confinement pour les personnes présentant des risques de contamination ou qui sont atteintes de la COVID-19.

« Il y a des gens qui appellent pour signaler que leurs voisins reviennent de voyage et qu'ils ne respectent pas le confinement. Nous, on va aller le faire respecter. On intervient de façon préventive », souligne M. Pelletier.

Cette brigade vise à ne pas « dégarnir le service de patrouille régulier », ajoute le policier.

Plusieurs citoyens s'entraînent dans ces marches, près de la Traverse de Lévis Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Jusqu’à 1000$ d’amende

La police de Lévis affirme pouvoir donner des amendes s’élevant jusqu’à 1000$ à toute personne ne respectant pas les mesures ordonnées par le gouvernement du Québec.

Contrairement à la situation de Thetford Mines où deux jeunes femmes ont reçu des amendes, aucun constat d’infraction n’a encore été donné à Lévis.

Trois jeunes discutent derrière l'hôtel de ville de Lévis Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

« On a le pouvoir de donner des constats d’infraction. Pour l’instant, heureusement, on n’a pas eu à en émettre. On a une très bonne compréhension de la situation de la part des citoyens de Lévis », se réjouit Maxime Pelletier.

La police de Lévis doit informer la Santé publique du nombre d’interventions lié à la COVID-19 effectué sur son territoire.