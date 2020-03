Être pompier à l'heure de la COVID-19

Le syndicat des pompiers d'Ottawa confirmait dimanche qu'un de ses membres a contracté la maladie et qu'il reçoit présentement des soins.

À Gatineau, tout a dû être repensé pour respecter, dans la mesure du possible , la distanciation physique depuis le début de la crise de la COVID-19, selon le directeur du Service de sécurité incendie de Gatineau, Denis Doucet.

Dans le cadre d’une entrevue à l'émission Les matins d’ici, M. Doucet a expliqué que les casernes ne sont pas nécessairement aménagées pour la distanciation sociale.

Pour les périodes de repas, d’habitude les équipes de pompiers prennent les repas en groupes , a dit le chef pompier de Gatineau. On recommande que les repas soient faits en plusieurs tablées. On a annulé toutes les formations de maintien de compétences qui se donnaient, pour éviter que les gens se retrouvent tous regroupés dans une même salle.

Selon M. Doucet, ses effectifs essaient de maintenir leurs distances quant aux gens qu’ils côtoient pour essayer de respecter cette distanciation de deux mètres . Les pompiers sont munis d’une bonbonne d’oxygène avec un masque. Il explique qu’ils peuvent mettre leur masque pour se protéger par rapport à l’intervention qui est en cours, s’ils se sentent à risque par rapport à une situation en lien avec le COVID-19 .

Les pompiers par la nature même du métier, ce sont des gens qui sont habitués à faire face à l’adversité, à l’inconnu.[...] Mes gens sont là, malgré quelques insécurités, mais ils sont là puis ils vont être là pour les citoyens. Denis Doucet, directeur du service de Sécurité incendie de Gatineau

Selon lui, la présence des pompiers maintient un sentiment de sécurité dans la population. La population, qui est [déjà] ébranlée par cette pandémie-là, c’est important de maintenir le service pour que les gens se sentent en sécurité à Gatineau.

Même combat à Ottawa

Comme à Gatineau, les pompiers d'Ottawa répondent non seulement aux appels pour combattre des incendies, mais aussi à des accidents de voiture et à des appels de nature médicale.

Nous sommes préoccupés pour nos collègues et leurs familles, mais nous prenons toutes les mesures de distanciation sociale possibles et nous nous assurons que les stations, l'équipement et les véhicules sont désinfectés et prêts à être utilisés , a souligné le président de l'Association professionnelle des pompiers d'Ottawa, John Sobey, lors d’une entrevue dimanche.

M. Sobey rapporte qu'il y a toujours assez de pompiers en service pour répondre aux besoins de la population, mais que son syndicat travaille avec le Service des incendies d'Ottawa pour développer un plan au cas où plusieurs pompiers tomberaient malades ou devraient s'auto-isoler.

Avec les informations de Dominique Degré