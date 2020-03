Le chef de la police de Victoria dénonce les fêtards inconscients en temps de crise

La police a reçu samedi neuf plaintes pour du bruit, ce que M. Manak qualifie de « nombre important » qui dépasse le nombre de plaintes de ce genre lancées avant la pandémie.

Nous mettons nos agents et la communauté à risque lorsque nous devons répondre à des appels que nous ne devrions pas recevoir , déplore-t-il.

Les gens savent ce qu’ils doivent faire, mais n’exercent pas leur jugement. Del Manak, chef de la police de Victoria

La majorité des personnes chez qui les agents sont intervenus était de bonne foi, précise le chef de police. Certaines leur ont même expliqué que, comme elles étaient en auto-isolement toute la semaine, elles croyaient qu’inviter des amis chez elles pendant le week-end ne ferait pas de mal.

Je comprends que ce n’est pas facile et pas intéressant de rester chez soi alors qu’on veut voir ses amis, mais on ne peut pas simplement se permettre de se laisser aller la fin de semaine et considérer qu’on participe , dit Del Manak.

Nous devons nous investir au complet, surtout en cette période critique , ajoute le maire, qui envisage des mesures disciplinaires et des amendes en dernier recours.