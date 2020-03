Les artistes solidaires du personnel de la santé et des scientifiques

Unir la science et les arts est l'un des objectifs de la collaboration entre la Société des arts technologiques (SAT) et la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, qui lancent une série de vidéos d'artistes du Québec témoignant de leur solidarité envers le personnel de la santé et les scientifiques en ce temps de pandémie.

Intitulée Art + science = solidarité, l’initiative a été lancée mardi avec une première capsule mettant en vedette Laurent Paquin, Yannick Nézet-Séguin, Maylee Keo, Sophie Cadieux, Kim Thúy, Jean-Michel Richer et Guillaume Lambert. La vidéo a été diffusée sur la page Facebook de la SAT.

Arts et sciences sont trop souvent séparés, a déploré dans un communiqué Anne-Marie Labrecque, directrice du cabinet de la doyenne de la Faculté de médecine. Certes, d’excellentes initiatives sont faites en vulgarisation scientifique, mais cela reste toujours dans un créneau très conventionnel.

Le but de la collaboration entre la SAT et l’Université de Montréal, en plus de répandre un message d’espoir, est de faciliter la diffusion des connaissances et d'augmenter la littératie scientifique , peut-on lire dans le communiqué.

Après la diffusion de cette série de capsules, les deux établissements envisagent de donner un atelier en ligne, dans lequel des scientifiques répondront en direct aux questions de la communauté sur la pandémie, ainsi qu’une conférence immersive sur les bactéries.

Le message que nous souhaitons lancer est : protégeons les penseurs, les artistes et les scientifiques, parce qu’une société sans penseurs, sans artistes et sans scientifiques, c’est une société qui recule. Et là, plus que jamais, c’est le temps de continuer à avancer. Anne-Marie Labrecque, directrice du cabinet de la doyenne de la Faculté de médecine

Lorsque la pandémie sera sous contrôle, la SAT et la Faculté de médecine prévoient également organiser un événement où artistes et scientifiques pourront se rencontrer.

D'ici là, la SAT invite les gens de la population, artistes ou non, à soumettre leur propre message vidéo créatif pour témoigner de leur soutien au personnel soignant.