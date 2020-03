Des Premières Nations du Manitoba demandent au ministre de la Défense un hôpital militaire

La communauté de Pimicikamak, aussi appelée Cross Lake, et la Nation crie de Norway House ont soumis une lettre lundi alors que le ministre de la Défense dévoilait son plan d’utiliser les ressources militaires en cas d'épidémie.

Les deux communautés, dont la population totalise près de 15 000 personnes, sont situées à près de 560 kilomètres au nord au Winnipeg. Elles estiment que l’arrivée du nouveau coronavirus chez elles n’est qu’une question de temps maintenant que plusieurs cas ont été confirmés dans la capitale manitobaine.

Le chef de Pimicikamak, David Monias, souligne que sa communauté n'a pas l'hôpital qui a pourtant été promis depuis longue date. La communauté a décidé de prendre les devants pour se protéger du virus en fermant complètement ses frontières lundi.

On voulait s’assurer qu’on demande cette aide parce que, historiquement, les gens de notre région n’ont pas reçu de bons services médicaux des gouvernements. On manque de ressources dans nos communautés. On essaie d’être proactifs , explique David Monias.

Le ministre Sajjan indiquait pour sa part lundi que le corps militaire portait une attention particulière aux communautés reculées et celles du Nord.

Le premier ministre Justin Trudeau est resté évasif sur la question lors de sa conférence de presse mardi.

Les hôpitaux de terrain sont une expertise des Forces armées canadiennes. Elles déterminent, et nous déterminerons tous comment nous pouvons aider au mieux , a-t-il répondu.

Un représentant du ministère de la Défense indique que la lettre a bien été reçue et est examinée. Il n’a cependant pas été en mesure de préciser si l’aide militaire serait limitée aux endroits où l’épidémie est confirmée ou si les déploiements pourraient être faits à titre préventif.

Une directive sur l’organisation militaire obtenue par CBC la semaine dernière stipulait qu’un comité interservices serait chargé d’évaluer les priorités.

Une troisième communauté, celle de la Première Nation Berens River, sur les rives du lac Winnipeg, a soumis pour sa part une proposition à l'armée pour utiliser son territoire comme un point d’évacuation pour les communautés reculées.

David Monias estime que si le virus atteint les communautés du Nord, cela aura un effet dévastateur .

La députée néo-démocrate de Churchill-Keewatinook Aski, Niki Ashton, indique que les différentes communautés prennent des mesures responsables et préventives face à la COVID-19, mais ajoute qu’elles ont besoin du soutien de l’armée.