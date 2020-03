1200 employés mis à pied à la Ville de Calgary

La Ville de Calgary a mis à pied près de 1200 employés temporaires, sur appel et à temps partiel en raison de la pandémie du coronavirus. Les emplois perdus touchent les services aux loisirs et aux quartiers.

Un communiqué de presse mardi précise que la mesure concerne les maîtres nageurs, le personnel des piscines, des arénas, des parcs sportifs et ceux spécialisés dans le conditionnement physique.

Beaucoup de ces employés n'avaient déjà plus de travail en raison des fermetures d'installations et à cause de mesures de sécurité liées à la pandémie de la COVID-19, selon la Municipalité.

La Ville précise que ces licenciements ne sont pas permanents, et qu’elle compte réembaucher ce personnel une fois la crise passée.