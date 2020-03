Chanter sur les balcons de Montréal revient avec Martha Wainwright tous les mardis soir

POP Montréal encourage les Montréalaises et les Montréalais à chanter en chœur ce soir, et tous les mardis du mois d'avril, pour se rassembler dans notre lutte contre la pandémie. Les Hôtesses d’Hilaire offriront également sur Facebook un spectacle enregistré, et Charlotte Cardin sera en direct.

À 19 h mardi soir, des chansons résonneront encore sur les balcons de Montréal avec Martha Wainwright et Clerel, son invité. Évidemment, les deux artistes respecteront les consignes de distanciation physique du gouvernement du Québec. On vous assure qu'il n'y aura pas de duo, ni aucun contact physique entre les artistes. Les micros seront désinfectés entre les prestations et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour maintenir un environnement sécuritaire , écrit-on sur Facebook.

L'artiste Clerel en spectacle Photo : Khoa Tran

Outre les chansons, So Long, Marianne, de Leonard Cohen, et Le cœur est un oiseau, de Richard Desjardins, deux chansons s’ajouteront à ce mini-concert : Nothing Can Change This Love, de Sam Cooke, et Si tu n'existais pas, de Joe Dassin.

La prestation des artistes sera diffusée en direct sur la page Facebook de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .

POP Montréal souligne qu’un tel événement devrait devenir hebdomadaire et se tenir tous les mardis du mois d’avril à 19 h. La température va déterminer si la prestation est annulée ou pas.

Le premier événement du genre avait eu le dimanche 22 mars dernier. Il faisait écho à d’autres initiatives locales, par exemple en Italie, où des personnes confinées à la maison se sont penchées à la fenêtre ou sont sorties sur leur balcon pour unir leurs voix à celles de leurs voisins et voisines.

Les Hôtesses d’Hilaire et Charlotte Cardin en prestation

La soirée sera musicale, puisque, à 20 h, le groupe Les Hôtesses d’Hilaire diffusera son spectacle Viens avec moi. Il s’agit d’un enregistrement qui a été fait le 19 décembre 2019 dernier au Grand Théâtre de Québec.

Les Hôtesses d'Hilaire Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

De son côté, Charlotte Cardin offrira une prestation en direct sur Instagram le mardi 31 mars à 17 h.