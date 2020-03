Des maires de 70 ans et plus en mode télétravail

C’est notamment le cas de la mairesse de Lac-Bouchette depuis 2013, Ghislaine Hudon, qui a 72 ans.

Je vais à la municipalité peut-être une fois ou deux par semaine, circonstances obligées, sinon tout se fait de la maison , explique celle qui est aussi présidente de l'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, où les mêmes règles s'appliquent.

Demain, on devait avoir une grosse rencontre, on la fait par Zoom (vidéoconférence) chacun dans son milieu. On essaie ça pour la première fois à 20 personnes. On va voir ce que ça va donner. Si ça marche bien, on va peut-être le refaire aussi. Je pense que les méthodes de travail vont changer après la COVID. Ghislaine Hudon, mairesse de Lac-Bouchette

Gilbert Simard, 71 ans, tient les rênes de Saint-Fulgence. La municipalité de la rive nord du Saguenay fait partie du réseau des Villages-relais du Québec.

J’ai un bureau virtuel à Danville. On est 43 Villages-relais au Québec. Alors vous voyez, assis dans ma résidence, je peux travailler même à la largeur du Québec avec ma directrice qui est à Danville , fait-il valoir.

Cette nouvelle réalité incite aussi Gilbert Simard à réfléchir à l'organisation du travail une fois la crise passée.

Ça me fait réfléchir beaucoup sur les conséquences du transport, souvent quand on n'a pas besoin de le faire. Il y en a qui travaillent à Jonquière et qui n'ont même pas besoin d'y aller, qui pourraient tout faire ça par Internet. Je pense qu'il y a une réflexion qui est en train de s'amorcer , remarque-t-il.

