Entente de principe entre l'AEFO et le gouvernement Ford

L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) a conclu une entente de principe avec le gouvernement provincial et les représentants des conseils scolaires.

Dans un communiqué publié mardi en fin d'après-midi, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, s'est réjoui de la conclusion de cet accord. En cette période sans précédent, nous sommes résolus à offrir de la stabilité à nos élèves et à notre personnel grâce à cet accord conclu avec les enseignants des écoles de langue française.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce Photo : Assemblée législative de l'Ontario

Pour sa part, le président de l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens , Rémi Sabourin, a remercié les enseignants pour leur solidarité tout au long d’une ronde de négociation particulièrement laborieuse .

Nous remercions également les parents, a-t-il ajouté, et celles et ceux qui se sont joints à la lutte pour assurer le succès de nos élèves franco-ontariens et l’excellence du système d’éducation public en Ontario.

Rémi Sabourin, président de l'AEFO Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

La présidente de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, Johanne Lacombe, souligne les efforts déployés à la table de négociations « pour en arriver à une entente juste et responsable ».

Son vis-à-vis des conseils scolaires publics, Denis M. Chartrand, estime que l'entente assure à la fois une éducation de qualité aux élèves et des conditions de travail satisfaisantes aux enseignants.

Il s'agit du troisième grand syndicat d'enseignants ontariens à parvenir à un accord après des mois de négociations infructueuses et de moyens de pression.

L' AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens avait toutefois suspendu ses débrayages au début de mars.

Les enseignants étaient sans contrat de travail depuis le 31 août.

Les détails de l'entente ne seront pas dévoilés tant que les membres et les représentants des conseils n'auront pas voté sur son contenu. La date du vote de ratification des enseignants sera annoncée prochainement.

Le syndicat représente environ 12 000 enseignants et suppléants.