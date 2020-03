Les passagers désormais interdits à bord du Bella Desgagnés

Dans le contexte actuel de pandémie, le navire Bella Desgagnés, qui débute sa saison le 6 avril, ne transportera aucun passager jusqu'à nouvel ordre. Le transport des médicaments et de la nourriture se poursuit puisque ces produits sont considérés comme étant essentiels.

C'est ce qu'ont fait savoir la Société des traversiers du Québec et l'entreprise Relais Nordik qui assurent le transport maritime de denrées et de passagers à l'île d'Anticosti et en Basse-Côte-Nord.

La livraison de marchandise acheminée par des particuliers est également interdite, de même que le transport de véhicule. Le navire fera escale seulement dans les ports où les opérations de cargo sont nécessaires.

Le service de désenclavement hivernal routier et aérien demeure en vigueur pour l'instant.