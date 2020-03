Selon nos informations, à l'heure actuelle, au moins trois infirmières et cinq résidents de l'unité des soins palliatifs du Jeffery Hale ont reçu un résultat positif pour la COVID-19.

J'ai l'impression à 100 % que ça a été très négligent de la part de la gestionnaire et des personnes responsables , lance Johanne (nom fictif), une employée qui travaille sur les lieux de l'éclosion et qui a accepté de se confier à Radio-Canada sous le couvert de l'anonymat.

En colère, Johanne raconte que dès le 18 mars, c'est-à-dire il y a presque deux semaines, les employés de l'unité des soins palliatifs réclament un contrôle accru des visiteurs. À ce moment-là, rien n'est fait par sa gestionnaire, assure-t-elle.

C'est sûr qu'aux soins palliatifs, c'est différent parce que ce sont des patients en fin de vie et les familles veulent avoir des contacts , admet-elle.

Mais dès le premier instant, en sachant qu'on allait laisser les portes ouvertes, il fallait mettre la protection nécessaire pour tous les visiteurs qui rentraient sur l'étage. Johanne (nom fictif), employée de l'unité des soins palliatifs à l'hôpital Jeffery Hale

Les preuves s'accumulent

Le 23 mars, une collègue de Johanne commence à présenter des symptômes. Le 25 mars, une partie du personnel est informé qu'une personne atteinte de la COVID-19 a circulé sur l'étage. Des employés sont alors placés en isolement préventif.

Or, pour le personnel soignant qui reste en poste, aucune mesure additionnelle n'est prise, selon Johanne. On nous a caché l'identité du patient qui avait été visité et on a continué à lui donner des soins comme d'habitude.

Ç'a été camouflé et bien évidemment le virus s'est propagé. Johanne (nom fictif), employée de l'unité des soins palliatifs à l'hôpital Jeffery Hale

Johanne rapporte que le 25 mars, deux patients présentaient simultanément des symptômes de la COVID-19 : toux, problèmes respiratoires et fièvre.

Les employés auraient rapporté la situation à leur gestionnaire, auraient demandé que ces patients soient dépistés rapidement et que le personnel ait accès à du matériel de protection additionnel, comme des visières. Johanne se désole de la réaction de sa gestionnaire.

La gestionnaire a dit que ça ne valait pas la peine de les faire tester pour la COVID-19 parce que c'était considéré comme des patients en fin de vie. Johanne (nom fictif), employée de l'unité des soins palliatifs à l'hôpital Jeffery Hale

Le Syndicat des professionnelles en soins du CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme cette même version des faits, à savoir que les patients n'ont pas été dépistés sur-le-champ.

On comprend qu'ils sont en fin de vie et que ces gens-là vont mourir, mais quand même, c'est important de savoir s'ils ont la COVID pour être sûr de bien protéger les gens aux alentours , dit la présidente du Syndicat, Patricia Lajoie.

Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont en fin de vie qu'il faut négliger cet aspect-là! Il y aurait dû avoir des choses de mises en place à ce moment-là , martèle-t-elle.

Patricia Lajoie, présidente du Syndicat des professionnelles en soins du CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

Agir plus tôt

Mme Lajoie est catégorique : même si le milieu hospitalier ne sera pas épargné par le COVID-19, la gestionnaire de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale aurait dû mettre en place des mesures beaucoup plus tôt.

Dès qu'on suspecte que des gens ont des symptômes, surtout quand ce sont des patients, il faudrait minimalement faire les tests et mettre les mesures préventives tant qu'on n'a pas le résultat des tests, illustre-t-elle.

À savoir si le personnel soignant aurait dû être équipé de visières, Mme Lajoie reste prudente, sachant que le matériel de protection est précieux et qu'il faut à tout prix éviter des pénuries.

Il faut vraiment suivre les directives de la santé publique dans ces cas-là. Dépendamment de la gravité des symptômes, c'est ça qui va dire quel équipement il faut. Patricia Lajoie, présidente du Syndicat des professionnelles en soins du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Pour sa part, Johanne n'en démord pas : Ça prend plus que les précautions normales qu'on met pour l'influenza ou pour la gastro .

Johanne est également convaincue que le bilan ne serait pas aussi lourd si le taureau avait été pris par les cornes dès le départ.

Ne pas avoir fait ça, ça nous a exposés, tout le monde [...] Ça me fait de la peine pour les patients et mes collègues. Johanne (nom fictif), employée de l'unité des soins palliatifs à l'hôpital Jeffery Hale

Combien de temps?

Par courriel, le porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mathieu Boivin, soutient que tous les patients en fin de vie qui ont des symptômes de la COVID-19 font l'objet d'un test de dépistage.

Au moment d'écrire ces lignes, Radio-Canada ne savait toutefois pas combien de temps s'est écoulé avant que les patients qui présentaient des symptômes le 25 mars soient effectivement dépistés.

Nous ne savions pas exactement non plus quelles mesures ont été mises en place depuis le 30 mars pour contrôler les allées et venues des visiteurs à l'unité des soins palliatifs.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière