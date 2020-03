Les frontières entre l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec sont aussi contrôlées

Les déplacements entre ces deux régions sont interdits depuis samedi après-midi pour éviter la propagation du coronavirus.

Des barrages policiers ont donc été installés sur la route 109 entre Amos et Matagami, près de Joutel et à l'intersection des routes 113 et 397 en direction de Lebel-sur-Quévillon.

Seuls les déplacements essentiels sont autorisés, soit pour des raisons de santé ou pour le travail, par exemple.

La collaboration des gens de Matagami est extraordinaire, tout le monde collabore. On a une période à passer et il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Je suis bien fier de ma population , s’exclame le maire de Matagami, René Dubé.

Le maire de Matagami, René Dubé Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

Son homologue de Lebel-sur-Quévillon tient le même discours. Alain Poirier ajoute cependant que certains citoyens ont dû s’ajuster, notamment les travailleurs qui se rendent à Val-d’Or ou Rouyn-Noranda pour aller travailler par avion dans le Grand Nord.

Ce qu’on fait avec ces travailleurs-là, c’est que oui on les autorise à traverser la ligne. On demande maintenant à leur retour à ce que les entreprises les amènent jusqu’au point de contrôle.

Des ajustements dans les épiceries et les pharmacies

Plusieurs Jamésiens étaient habitués de faire leurs courses en Abitibi, à Val-d’Or, Amos ou Senneterre par exemple. Ces déplacements non essentiels sont maintenant interdits, les achats doivent donc se faire dans les commerces locaux.

Il y a une excellente collaboration avec notre épicier local, qui a mis en place des mesures sanitaires pour protéger les gens et aussi d’avoir un approvisionnement adéquat pour répondre aux besoins de notre population. Du côté de la pharmacie, c’est la même chose, alors on est bien servi , observe le maire de Matagami René Dubé.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Alain Poirier. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Même constat à Lebel-sur-Quévillon, où un service de livraison communautaire a même été mis sur pied.