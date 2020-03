Report de prêts hypothécaires : un peu d'air frais pour des travailleuses autonomes

Claudine Bégin ne travaille plus depuis que le gouvernement a obligé la fermeture de son entreprise de Cap-Chat, jugée non essentielle.

Elle ne peut plus faire les ongles à ses clientes ou améliorer leur bronzage. Conséquence : elle n’a plus d’argent pour payer son hypothèque.

Ce moment d’insécurité a été somme toute assez bref. Son institution financière a accepté de reporter le paiement de son prêt mensuel de deux mois ce qui lui enlève beaucoup de poids sur les épaules.

C’est sûr que ça enlève une roche dans le soulier comme on dit. Quand on peut compter sur ce genre d’initiative des banques et des caisses, ça aide.

Claudine Bégin, travailleuse autonome