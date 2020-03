Les tests de dépistage de la COVID-19 maintenant analysés à Rimouski

Les tests de dépistage de la COVID-19 effectués au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie seront dorénavant analysés à l'hôpital régional de Rimouski.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, la mise en place de ce laboratoire permettra de réduire le temps d'attente pour obtenir un résultat, qui est actuellement de cinq jours dans nos régions.

Auparavant, les tests étaient acheminés vers le Laboratoire de santé publique du Québec, à Montréal.

Actuellement, le laboratoire de santé publique connaît des délais plus grands dû à l'augmentation du nombre de cas dans la région montréalaise et en Estrie , a expliqué la conseillère aux communications du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Ariane Doucet.

Le fait d'avoir notre propre centre d'analyse va permettre de ramener les délais autour de 24 à 48 heures. Ariane Doucet, conseillère aux communications, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Cette façon de faire permettra aussi à la Direction régionale de la santé publique d'entreprendre plus rapidement les enquêtes épidémiologiques permettant de retrouver les personnes potentiellement infectées, et ainsi freiner la propagation du virus.

Les tests de COVID-19 seront dorénavant analysés à l'hôpital de Rimouski. (Archives) Photo : Jean-Pierre Perouma

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux refuse de révéler combien de tests pourront être analysés par jour, mais précise que le laboratoire de l'hôpital de Rimouski a une capacité amplement suffisante pour répondre à la demande au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Selon le dernier bilan du gouvernement du Québec, le nombre de Bas-Laurentiens ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage du coronavirus est de 13 personnes, soit deux de plus que la veille.

Avec la collaboration d'Isabelle Damphousse