Les pertes régionales chiffrées en culture pour le mois de mars

C'est ce qu'indique un sondage maison réalisé par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean du 13 au 28 mars. Les résultats, publiés sur Facebook, donnent un portrait du début de la crise.

Ainsi, les annulations ont touché 483 cours et ateliers, 41 ateliers scolaires, 28 spectacles, 27 concerts et prestations, sept projections et six résidences.

Les organismes ainsi que les artistes et les travailleurs autonomes devaient aussi donner une idée des pertes prévues de revenus. En moyenne, les organismes culturels ont dit anticiper des pertes de 9574 $, tandis que les pertes des individus étaient évaluées à 3583 $ par personne.

Comme les activités culturelles sont maintenant restreintes jusqu'au 1er mai, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean s'attend à des pertes beaucoup plus importantes.