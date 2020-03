Les festivals de Tadoussac et de Petite-Vallée en voie d'être annulés?

Le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, confirme que la décision de tenir ou non le festival à la fin du mois de juin n’a pas encore été prise.

On garde espoir encore pour la fin juin, mais on n'est pas non plus des autruches. Puis, on regarde les différents scénarios, dont la possibilité de reporter le festival.

Alan Côté, directeur général du Festival en chanson de Petite-Vallée