COVID-19 : ce qu'on peut faire et ne pas faire en Ontario pendant la pandémie

Peut-on marcher dehors? Peut-on amener son chien au parc? Peut-on vivre à plus de cinq dans une maison? La situation de la COVID-19 évolue tous les jours et il est parfois difficile de s’y retrouver. Voici un guide pour vous aider qui sera mis à jour au fil de la crise.

En commençant, le gouvernement recommande aux Ontariens de rester à la maison, sauf pour ces raisons essentielles:

accéder à des services de santé;

aller à l'épicerie;

aller chercher des médicaments à la pharmacie;

promener les animaux de compagnie

aider les membres vulnérables de la collectivité

Toutefois, restez à la maison si vous êtes :

une personne vulnérable; si vous êtes âgé de plus de 70 ans et si vous avez une condition médicale par exemple.

une personne qui revient de voyage.

une personne qui a été en contact avec un cas de COVID-19.

une personne qui éprouve des symptômes de la COVID-19.

une personne qui se sent malade.

Les contrevenants s'exposent à des amendes et des accusations criminelles.

Est-ce que je peux faire de l’activité physique à l’extérieur?

Une femme court au lever du soleil Photo : Michael Krinke Photography

Faire de l’activité physique à l’extérieur n’est pas interdit en Ontario. Néanmoins, il est recommandé de ne pas se rendre dans un endroit populaire ou on sait qu’on croisera beaucoup de gens. Dans la mesure du possible, les Ontariens sont invités à pratiquer une activité physique qui se fait seul et à la maison. Si vous ne pouvez pas le faire d’une manière sécuritaire, vous restez à la maison , a indiqué le médecin hygiéniste en chef de la province, David Williams lundi.

Est-ce que je peux aller à mon chalet en attendant que la crise passe?

(archives) Photo : CBC

Se rendre à son chalet n’est pas interdit, mais c’est fortement déconseillé par la province et la santé publique. Les hôpitaux des régions et des communautés rurales disposent de moins de ressources que les hôpitaux dans les centres urbains. La saturation du système de santé dans les petites communautés peut donner lieu à des situations dramatiques, comme en France notamment. Mardi, le Dr Williams a mentionné que les gens qui doivent se rendre à leur chalet pour répondre à des besoins exprimés par leur assureur peuvent le faire, mais il les invite à passer une nuit, pas une semaine.

Puis-je visiter une personne qui réside dans un centre de soin longue durée?

Les visites non essentielles ne sont pas permises dans les centres de longue durée. Photo : Radio-Canada

Non. La province a interdit les visites dans les foyers pour personnes âgées, sauf si cette visite est essentielle. Le cas échéant, un dépistage actif sera opéré sur les visiteurs.

Il est également interdit aux résidents de ces centres de sortir.

Est-ce que je peux amener mon animal au parc à chiens?

Les parcs à chiens sont fermés. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Non. L’usage des parcs à chien est proscrit par la province, même si vous pouvez toujours promener votre animal domestique.

Puis-je utiliser les installations sportives publiques et privées comme un terrain de tennis ou un parc de planche à roulettes?

(archives) Photo : Radio-Canada

Non. L’usage des installations sportives communautaires est interdit dans toute la province. Même chose pour les aires de jeux pour enfants.

Puis-je assister à des funérailles?

Les règles et contraintes pour les maisons funéraires Photo : iStock

Oui. À condition qu’il n’y ait pas plus de 10 personnes à la cérémonie.

Nous sommes plus que cinq à la maison, pouvons-nous toujours être ensemble légalement?

Les familles qui comptent plus de cinq membres peuvent demeurer sous le même toit. Photo : iStock / SolStock

Oui. Les ménages de plus de cinq personnes ne sont pas inclus dans l’interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes.