Des entreprises interpellées pour des équipements de protection contre la COVID-19

L’initiative a été lancée par Martin Ferron, préfet de la MRC Vallée-de-l’Or, et les autres MRC ont emboîté le pas, confirme la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue.

En collaboration avec leurs instances économiques locales, les villes et les MRC de la région contacteront tous les commerces et industries pour savoir lesquels peuvent garder de côté une quantité d’équipements de protection. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) pourrait ensuite utiliser ces EPIéquipements de protection individuelle .

Exemples d'équipements de protection individuelle : Masques chirurgicaux

Visières de plastique

Couvre-tout

Gants en latex

Gel désinfectant

Nous avons travaillé de concert avec le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue pour établir cette liste d’équipement où il existe un potentiel de rupture de stock, précise Martin Ferron. Ceci dit, notre démarche est vraiment à titre préventif. On a vu que le premier ministre Legault mentionnait l’importance de préserver ce matériel. Il n’y a pas de pénurie dans notre région, mais si ça arrive, on aura une banque de données qui va nous dire où il y en a de disponible et combien.

Les produits désinfectants pour les mains sont presque introuvables en magasin depuis que la pandémie de coronavirus a atteint l'Amérique du Nord. Photo : Reuters / Brian Snyder

Pas question, donc, d’entreposer tout ce matériel, mais plutôt de demander aux entreprises d’en garantir la disponibilité. Le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue disposera de cet inventaire et pourra y accéder en cas de besoin.

La collecte de données se fera évidemment sur une base volontaire, mais Martin Ferron est confiant que les entreprises feront leur part.