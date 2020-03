La COVID-19 entraîne la suspension du recyclage au Nouveau-Brunswick

Dans le Restigouche, les bacs à recyclage devant les résidences ont été vidés pour une dernière fois vendredi.

Le 18 mars, le centre de tri où on amenait notre recyclage a fermé en raison de l'éloignement social , affirme la directrice générale de la Commission des services régionaux du Restigouche, Betty Ann Fortin.

Le Restigouche n'a pas eu d'autre choix que d'emboîter le pas aux autres régions du nord de la province. Péninsule, Chaleur, Miramichi et Nord-Ouest dans les dernières semaines , indique Mme Fortin.

Les intervenants encouragent les citoyens à garder leurs bonnes habitudes et à conserver les matières recyclables à la maison jusqu'à la reprise du service.

Ceux qui peuvent, on demande si possible de garder leur bac bleu et d'entreposer leurs recyclables. Pour les gens qui peuvent mettre un autre contenant à l'intérieur de la maison ou dans un garage afin qu'ils puissent les garder jusqu'à ce qu'on reprenne les activités normales , explique Betty Ann Fortin.

La collecte normale des déchets continue comme d'habitude quoi qu'il arrive, selon Betty Ann Fortin, puisqu'il s'agit d'un service essentiel.

La suspension des activités de recyclage a pour but de protéger les travailleurs, ajoute le directeur général intérimaire de l’Atelier des copains, à Edmundston, Francis Bérubé.

On a dû arrêter parce que les gens manipulent avec leurs mains les matières afin de les séparer. Même avec des gants, on trouve des [mouchoirs], de la nourriture, des couches, des contenants consignés comme des bouteilles d’eau, de jus, de liqueur, toutes des choses qu’on met à la bouche. Il peut y avoir seulement une personne dans tout le territoire qui peut avoir la COVID-19 et la transmettre par des germes à travers de ça , explique Francis Bérubé au micro de l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Dans le sud de la province, les activités de recyclage et de compostage ont été suspendues à Moncton et à Saint-Jean. Les citoyens sont quand même invités à trier les matières comme d'habitude et à placer les sacs le long de la rue selon l'horaire habituel.

Dans ces régions, tout ce qui sera ramassé par les camions à ordure sera enfoui.

Les activités de recyclage sont aussi suspendues à Fredericton.

Avec les renseignements de Serge Bouchard