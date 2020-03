15 cas reliés à un rassemblement funéraire : le propriétaire n'en a pas été informé

Apprenant la nouvelle dans les médias, Patrick Blais a lui-même pris la décision de contacter le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue .

M. Blais affirme avoir été avisé qu'on ne peut pas confirmer que le foyer de contamination a eu lieu à son salon funéraire. Il se peut aussi que la contagion ait eu lieu tout au long de l'événement funéraire, puisque celui-ci s’est échelonné sur quelques jours.

On joue peut-être sur les mots, mais un événement funéraire rassemble beaucoup de gens. Les gens qui se déplacent de l’extérieur de notre région arrivent souvent la veille, ils vont coucher chez les membres de la famille. On se retrouve au salon quelques heures puis, après le rituel, les gens vont manger ensemble et socialisent ensemble encore un peu, donc ça été dans le cadre d’un événement funéraire que le foyer de contamination a eu lieu , indique Patrick Blais, qui admet que cette situation a créé beaucoup d’inquiétude au sein de ses employés.

Il a d’ailleurs pris la décision de fermer l’accès à tous ses établissements funéraires en Abitibi-Témiscamingue. Les familles vivant un deuil sont désormais contactées par téléphone afin de protéger le personnel et les gens de la région.

Actions prises par la santé publique

Patrick Blais assure toutefois être satisfait des réponses qu’il a obtenues de la santé publique.

Ils ont priorisé les gens qui étaient directement concernés au niveau de la famille proche du défunt, alors nous, quand on est entrés en contact avec le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue , ils étaient actuellement dans l’enquête épidémiologique. Donc moi, je n’ai pas cherché à savoir si on [M. Blais et ses employés] était dans la liste ou pas, mais disons que mon appel a peut-être devancé le leur , indique-t-il.

Patrick Blais souligne que le 13 mars, le contexte était bien différent.