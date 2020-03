Un employé du Manoir du Havre à Maria est atteint de la COVID-19

Un employé de la résidence pour personnes âgées de Maria, le Manoir du Havre, est atteint de la COVID-19. D'autres employés et résidents sont en attente de résultats de tests.

Puisque c’est une résidence pour personnes âgées, les autorités sont sur un pied d’alerte.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique que cet employé a été transféré dans un hôpital de Québec, mais refuse d’en dire plus sur son état de santé.

L’employé ne revenait pas de l’étranger, mais d’une autre région du Québec.

Selon la présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie et des Îles, Chantal Duguay, ce n'était pas dans la période où certaines régions du Québec étaient établies comme à haut risque.

Lorsque c'est arrivé, on n'avait pas l'indication pour l'Estrie et Montréal , dit-elle.

Elle précise que c'était au moment où on demandait aux personnes si elles arrivaient d'un voyage à l'extérieur du pays.

Il y a eu une période d'entre deux et c'est dans cette période-là que cette personne-là est allée à Québec, quand ce n'était pas identifié comme à haut risque, explique la PDG. Elle est revenue de la région et elle est rentrée travailler. Et après deux jours, elle a eu des symptômes. Elle s'est retirée à ce moment-là.

Selon le CISSS, une vingtaine d'employés et tous ceux qui ont été en contact avec la personne sont en isolement à domicile. Toutes les familles des résidents ont été contactées.

Le Manoir du Havre loge 30 personnes, soit 13 en ressources intermédiaires et 17 en résidence privée.

La personne atteinte fait partie des quatre nouveaux cas confirmés hier en Gaspésie et aux Îles.