Dépannage alimentaire pour une clientèle inhabituelle à la Cuisine collective de Matane

La directrice de la Cuisine collective, Hélène Jolicoeur, souhaite inviter les personnes qui n’ont habituellement pas recours au dépannage alimentaire à téléphoner sans hésitation.

Le défi est de joindre ces personnes, qui peuvent être gênées de demander.

Il faut qu’on fasse connaître cet aspect-là de nos services à des gens qui ne pensaient jamais avoir besoin de nous dans la vie, mentionne-t-elle. Il faut, entre guillemet, aller chercher cette clientèle-là, parce que ce sont des gens qui avaient un bon job et se disaient “ nous, on est à l’abri, on est même chanceux! ”. Parce que c’est vraiment une situation hors du commun.

Les demandeurs doivent fournir une preuve de licenciement de leur employeur. Les travailleurs autonomes pourront quant à eux fournir un document qui confirme leur vocation habituelle.

Les cuisines collectives récupèrent, entre autres des légumes invendus pour les cuisiner. Photo : Radio-Canada / collaboration Cuisine collective de Matane

Un panier de dépannage est composé de denrées périssables et non périssables. La quantité est déterminée en fonction du nombre de personnes dans le ménage, précise Hélène Jolicoeur. Elle permet d'avoir moins besoin d'aller à l’épicerie pour un petit moment.

Pour le moment, le téléphone ne sonne pas beaucoup à la Cuisine collective. Mais on est prêts, souligne-t-elle. On a de l’aide, on a des bénévoles et on a reçu des dons des entreprises.