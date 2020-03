Justin Trudeau fait appel à Ralph Goodale pour examiner les tragédies aériennes

Ralph Goodale aura notamment pour mandat d’examiner les leçons retenues de l’écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines , mais aussi d’évaluer d’autres catastrophes aériennes comme celles du vol 302 d'Ethiopian Airlines et du vol 182 d’Air India.

Il fournira également des recommandations sur les meilleures pratiques à adopter pour empêcher d’éventuelles tragédies aériennes en plus d’établir un cadre d’intervention en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et le ministre des Transports, Marc Garneau.

La tragédie d’Ukraine International Airlines n’aurait jamais dû se produire, et les familles et les proches des victimes ont le droit d’en connaître les causes. Je sais que Ralph Goodale a l’expérience nécessaire pour nous aider à identifier les meilleures pratiques et à soutenir les efforts afin que les familles reçoivent des indemnisations adéquates , indique dans un communiqué le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Le 8 janvier 2020, un avion Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines s’est écrasé peu de temps après avoir décollé de l’aéroport de Téhéran en direction de Kiev.

Quelques jours plus tard, l’Iran admettait avoir abattu l’avion de manière non intentionnelle , prenant au passage la responsabilité totale de la tragédie.

Selon Ottawa, 176 personnes sont mortes ce jour-là, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.