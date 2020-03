Le laboratoire de dépistage de la COVID-19 en N.-É. a triplé sa capacité d’analyse

Lorsque la pandémie a commencé à toucher la Nouvelle-Écosse, le laboratoire effectuait en moyenne entre 200 et 250 tests par jour, soit plus que le volume de tests faits normalement en une semaine complète. Plus récemment, il y a eu des jours où le laboratoire a analysé entre 600 et 800 tests en 24 heures.

Charles Heinstein, le directeur technique du laboratoire, affirme que les membres du personnel ont complètement changé leur approche.

Ils ont maintenant une approche de type chaîne de montage, où des groupes de personnes se concentrent sur des parties précises du processus.

Les tests sont ainsi divisés en plusieurs étapes, de l'analyse préliminaire des échantillons, leur inspection et leur enregistrement, jusqu’à leur traitement et l'obtention des résultats.

Le laboratoire a également embauché des personnes d'autres laboratoires pour aider à analyser le grand volume de tests de dépistage.

Pour que ces personnes puissent s’intégrer rapidement, elles ont été formées à une tâche spécifique.

De cette façon, nous pouvons faire jusqu’à 800 tests par jour, alors qu'auparavant, nous étions loin de ce nombre , a déclaré M. Heinstein.

Charles Heinstein est le directeur technique de microbiologie pour la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Photo : Autre banques d'images / David Blomme

Au fur et à mesure que la capacité d’analyse du laboratoire augmente, l'objectif est de faire une rotation du personnel pour effectuer des tests 24 heures sur 24.

Le laboratoire se prépare justement à ajouter un quart de travail de 23 h à 7 h.

Nous avons modifié notre ancien horaire pour en créer un nouveau , dit Charles Heinstein.

Cette nouvelle mesure va permettre au personnel du laboratoire d'avoir des jours de repos, ce qui, selon le directeur, va les aider à maintenir leur niveau d’énergie et leur efficacité à analyser les tests.

Je pense qu'ils méritent une certaine reconnaissance, car c'est un environnement de travail très stressant en ce moment. Mais ils sourient, ils s'occupent de tout et ils analysent les tests à une vitesse incroyable , ajoute M. Heinstein.

