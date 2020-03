Taxi Sherbrooke retire la moitié de ses voitures de la route

Les 30 chauffeurs qui sillonnent encore la ville pour servir les clients ne gagnent que de 30 à 40 $ par jour ces jours-ci.

Malgré tout, l'entreprise veut continuer d'offrir ce service essentiel pour la population.

Le monde a besoin de se déplacer normalement, on est là pour aider les gens , affirme le président de Taxi Sherbrooke, Dalibor Markovic.

Aide gouvernementale réclamée

Dans ce contexte extrêmement difficile, Taxi Sherbrooke demande de l'aide gouvernementale pour continuer ses activités.

C'est désolant, plusieurs ont abandonné, on a vraiment besoin d'aide pour donner notre service à la communauté. Dalibor Markovic, président de Taxi de Sherbrooke

D'ici là, l'entreprise tente d'étendre ses activités pour permettre aux chauffeurs d'augmenter leurs revenus.

Les chauffeurs de taxi ont notamment commencé à offrir la livraison d'épicerie et de médicaments à domicile pour répondre aux besoins des personnes en confinement.

Mesures de protection accrue

Les chauffeurs toujours sur la route sont toutefois inquiets pour leur santé. Le président de Taxi Sherbrooke affirme qu'il suit les consignes du gouvernement à la lettre en matière de sécurité au travail.

En plus de se doter de désinfectant et de gants, certains chauffeurs ont aussi installé une pellicule de plastique entre la banquette arrière et les sièges avant.

Les chauffeurs n'acceptent pas plus de deux personnes à la fois dans les voitures pour limiter les risques de contagion.