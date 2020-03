Le yoga en confinement, bon pour le corps et l’esprit

Dans la région du Grand Moncton, les adeptes de yoga ne manquent pas d’occasions de pratiquer leur activité préférée, puisque la plupart des studios locaux offrent des cours en ligne.

Le studio à but non lucratif, Kuuma Yoga  (Nouvelle fenêtre) , s’est tourné vers la plateforme numérique YouTube pour y publier ses vidéos.

Bend City Yoga  (Nouvelle fenêtre) et Pura Vida Yoga  (Nouvelle fenêtre) offrent des cours en direct sur Facebook plusieurs fois par semaine.

Chantel Gaudet, copropriétaire de Pura Vida Yoga, à Dieppe, explique que ces rendez-vous virtuels permettent de conserver l’esprit de communauté entre les participants, en plus de briser l’isolement.

L’activité physique est recommandée pour diminuer le stress et l’anxiété. Le yoga, au même titre que la marche ou la course, a des effets bénéfiques sur le corps.

C’est une bonne pratique pour calmer le système nerveux qui s’active dans le moment d’incertitude qu’on vit tout de suite , explique Dominique Foulem, enseignante chez Kuuma Yoga.

L’aspect méditatif de cette pratique contribue à garder un esprit sain en cette période difficile.

Les entreprises locales ont été durement touchées par les mesures mises en place pour limiter la propagation du virus. Les studios de yoga ont dû s’adapter, afin de maintenir les liens avec leurs clients.

Chantel Gaudet a espoir que son entreprise pourra tirer profit de ces cours virtuels en s’ouvrant à un nouveau public.

Elle explique qu’elle a suivi les conseils d’amis propriétaires de studios de yoga dans des pays qui ont été touchés plus tôt que le Canada par la Covid-19.

Chez Kuuma Yoga, les cours ont toujours été offerts par des bénévoles selon la formule « payez ce que vous pouvez ».

Dominique Foulem indique que le studio souhaitait offrir des cours en ligne depuis longtemps, et que cette pause forcée leur permet d’apprivoiser cette nouvelle avenue.

On avait déjà dit qu'on aimerait faire quelque chose en ligne, mais on n’avait jamais le temps ou [la chance] de le faire. Comme on a dû fermer les portes, on avait beaucoup plus de temps et on avait déjà pas mal d'équipement pour mettre ça en place.

Dominique Foulem, enseignante à Kuuma Yoga