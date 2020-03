Des commerçants locaux crient à la concurrence déloyale des grandes chaînes

Patrick Tremblay est à la tête de l'entreprise Planchers Groleau inc., spécialisée dans la fabrication de planchers en bois. Il a décidé, pour le bien et la sécurité de ses employés, de fermer ses portes.

Une de ses activités lui aurait pourtant donné un passe-droit pour rester ouvert. La sciure générée par la production des planchers est destinée à un marché jugé essentiel comme le chauffage des serres ou la fourniture de litière, par exemple.

Pour Patrick Tremblay, il n'était pas question de profiter de cette brèche pour justifier le maintien de toute sa production non essentielle. A l'inverse, selon lui, de certains de ses concurrents.

«Ces entreprises font-elles seulement l’essentiel ou est-ce qu’elles profitent de la situation pour gonfler leur portefeuille? [...] Malheureusement, il y aura toujours des gens sans scrupule qui profiteront de la situation et presseront le citron jusqu'à ce que les pépins craquent », a écrit Patrick Tremblay dans une lettre envoyée samedi au ministre du Travail Jean Boulet.

Concurrence déloyale ?

L'entreprise Planchers Groleau Inc. n'est pas la seule à lancer ce cri d'alarme. Le réseau Floredeco, spécialiste en couvre-plancher et en décoration, partage sa position.

Flordeco, qui a elle aussi été contrainte de fermer ses portes, vise plus particulièrement les grandes surfaces qui pratiqueraient de la «concurrence déloyale» selon elle en continuant à vendre des produits non essentiels comme des matériaux, de la peinture ou de la décoration.

«Notre regroupement demande au gouvernement d'agir de façon équitable et de poser des gestes concrets afin que certaines sections non essentielles des grandes bannières soient fermées, et ce, afin de préserver les entreprises d’ici », indique M. Philippe Chapdelaine, directeur général de Flordeco. «Tel que mentionné par le premier ministre François Legault, le commerce local doit être priorisé. Une action gouvernementale en ce sens serait donc plus qu’appropriée », ajoute-t-il.

Pas de commentaire du ministre Boulet, Rona se défend

Le ministre du Travail Jean Boulet ne souhaite pas commenter ce dossier.