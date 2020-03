Coronavirus : 3 morts de plus dans un foyer pour aînés en Ontario

Le foyer est situé à Bobcaygeon, une petite communauté à 150 km au nord-est de Toronto, dans la région de Kawartha Lakes.

La directrice médicale de l'établissement, la Dre Michelle Snarr, ajoute qu'une bénévole du foyer et épouse de l'un des bénéficiaires, Jean Pollock, est morte le week-end dernier après avoir été infectée par la COVID-19. Ainsi, l'éclosion a fait un total de 13 décès jusqu'à maintenant.

Les décès ont commencé mardi dernier. Le plus récent a eu lieu ce mardi matin, indique la Dre Snarr.

Par ailleurs, au moins 24 employés de l'établissement, soit plus du tiers du personnel, ont été déclarés positifs.

La santé publique ne sait pas comment le coronavirus est entré dans le foyer de 65 lits.

Lundi, la province a annoncé des investissements supplémentaires pour accroître le nettoyage et embaucher plus de personnel dans les foyers pour aînés, en plus de bonifier les systèmes de dépistage de la COVID-19 chez les résidents et les employés.

L'Ontario a recensé plus de 1700 cas de coronavirus jusqu'à maintenant.