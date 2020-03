Une augmentation de salaire de 2 $ l'heure pour les employés de Wiptec

L'entreprise Wiptec qui prépare des commandes pour des magasins et des commerces en ligne a décidé d'augmenter de 2 $ l'heure le salaire de ses employés.

L'entreprise sherbrookoise affirme vouloir conserver sa main-d'oeuvre en cette période de grande croissance pour certaines de ses activités.

Le président de Wiptec, Martin Ball affirme que les activités de l'entreprise liées au commerce en ligne ont augmentées de 1000 %.

Les gens se dévouent on voulait les récompenser, les valoriser. Martin Ball, président Wiptec

Wiptec a réaffecté l'ensemble de ses employés qui préparaient les commandes pour des magasins vers les activités de commerce en ligne.

On croyait que ce serait temporaire, le volume se maintient de jour en jour, c'est exceptionnel en ce moment, affirme Martin Ball.

Des employés emballent des commandes passées en ligne. Photo : Radio-Canada

À la recherche de près de 40 employés

Pour maintenir la cadence, Wiptec est à la recherche d'une quarantaine de personne pour préparer des commandes pour des entreprises qui font de la vente en ligne.

De nombreuses mesures de santé et sécurité ont dû être mises en place pour protéger les travailleurs.

Hier, on a ajouté des rideaux d'isolation entre les gens pour éviter qu'on ait de la contamination croisée , explique Martin Ball.

L'entrepreneur entend bien poursuivre ses activités afin de continuer de soutenir ses clients pour qui le commerce en ligne devient presque la seule source de revenus en ces temps de crise.

Transformation des habitudes

On assiste aussi à une accélération des habitudes de consommation et nos employés participent à cette transition-là et participent à maintenir l'économie , explique Martin Ball.

Selon lui, cette nouvelle réalité transformera nos façons de consommer après la crise.

Un coup que nous aurons traversé cette grande crise, nos habitudes seront transformées pour toujours Martin Ball, président Wiptec

L'entrepreneur fait valoir que de nombreuses personnes qui n'avaient jamais commandé en ligne ont maintenant pris cette habitude et risquent de la conserver à la fin du confinement.