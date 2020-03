TC Energy Corp ira de l’avant avec la construction de l’oléoduc Keystone XL

Cet important projet d'infrastructure énergétique est prêt à mettre des milliers de personnes au travail pour renforcer la sécurité énergétique du continent , a déclaré le président et chef de la direction de TC Energy, Russ Girling, dans un communiqué.

Paradoxalement, la société avait déclaré le mois dernier qu'elle voyait trop d'incertitude dans ce projet pour s'y engager immédiatement.

La construction de l'oléoduc a été retardée pendant plus d'une décennie par l'opposition des propriétaires fonciers, de certains groupes environnementaux, de groupes autochtones, et de l'ancien président américain Barack Obama qui a rejeté le projet.

Le trajet de l’oléoduc Keystone XL, devrait s’étendre sur environ 1900 kilomètres de Hardisty, situé à environ 210 kilomètres au nord-est de Red Deer, en Alberta, jusqu'à Steele City, au Nebraska. Le pipeline transporterait 830 000 barils de pétrole brut par jour.

Le gouvernement albertain participe

L’Alberta appuie le projet pour permettre à TC Energy de commencer immédiatement la construction de la partie albertaine du pipeline.

Dans le cadre du plan de financement, le gouvernement de l'Alberta investira environ 1,1 milliard de dollars américains en capitaux dans le projet, suivi d'une garantie de prêt de plus de 6 milliards de dollars en 2021. Le pipeline devrait être achevé et mis en service en 2023.

En vert, le tracé du nouveau pipeline Keystone XL proposé qui relierait l'Alberta au golfe du Mexique, et en gris, le tracé du pipeline existant. Photo : Radio-Canada

« Nous ne pouvons pas attendre la fin de la pandémie et de la récession mondiale pour agir. Cet investissement est une initiative audacieuse pour reprendre le contrôle du destin économique de notre province », explique le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney.

Cet accord est l'aboutissement de six mois de négociations. Communiqué de presse du gouvernement de l’Alberta

« Pendant la construction, nous continuerons de suivre les conseils de tous les ordres de gouvernement et des autorités sanitaires pour déterminer les actions les plus proactives et responsables afin d'assurer la sécurité de nos équipages et des membres de la communauté pendant la situation actuelle entourant la COVID-19 », dit Russ Girling.

Le projet devrait créer plus de 1400 emplois directs et 5400 emplois indirects en Alberta pendant la construction et devrait générer environ 30 milliards de dollars en recettes fiscales et en redevances, selon le communiqué de la province.

Ce pipeline augmentera considérablement la capacité de vente de la province et surtout sa capacité d'exporter plus de pétrole sur les marchés internationaux, selon Jason Kenney.