COVID-19 : certaines Ottaviennes ne veulent pas accoucher à l'hôpital

Certaines femmes d’Ottawa modifient leur plan de naissance en réponse à la pandémie de COVID-19. Les hôpitaux d’Ottawa se préparent à un afflux important de patients atteints de maladie respiratoire et restreignent les visites, même dans les maternités.

Erin deWinter est enceinte de 26 semaines. Pour cette cinquième grossesse, l’Ottavienne avait prévu d’accoucher à l’hôpital, comme pour ses quatre autres enfants.

Les salles d’accouchement sont toujours ouvertes dans les hôpitaux d’Ottawa, avec certaines restrictions pour les visiteurs. Mais maintenant, Mme deWinter se demande si son accouchement risque d’ajouter davantage de pression sur le système de santé et si elle risque de se mettre en danger, ainsi que son bébé.

J’ai vraiment l’impression qu’on m’a enlevé ma capacité de choisir, de faire des choix avisés pour ma santé, celle de mon bébé et de ma famille. Erin deWinter, enceinte de 26 semaines.

Et elle n’est pas seule à le penser. Elyse Banham dirige le Centre de naissance et de bien-être d’Ottawa, un service de santé dirigé par des sages-femmes. Elle affirme recevoir jusqu’à dix messages par jour de femmes qui souhaitent changer de lieu de naissance et s’attend à ce que ce nombre augmente encore.

Nous recevons beaucoup de femmes qui avaient prévu d’accoucher avec un obstétricien ou simplement à l’hôpital et qui envisagent maintenant d’accoucher hors de l’hôpital , a indiqué Mme Banham.

Mais même les sages-femmes ressentent la crise, parce qu’elles ne sont pas assez nombreuses à Ottawa pour aider toutes les femmes enceintes.

La Maison des naissances de l'Outaouais se veut rassurante

Du côté gatinois, le nombre de demandes d’accouchement à la Maison des naissances de l’Outaouais demeure stable, malgré la crise.

Ce sont de douze à treize sage-femmes qui s’occupent du suivi des futures mères comme à l’habitude.

Les futurs parents se disent préoccupés dans ce contexte de la COVID-19 , indique Patricia Rhéaume, agente d’information pour le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais.

Pour répondre à leurs inquiétudes et à celles des sage-femmes, Le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais a mis en place des mesures de précaution à la Maison des naissances de l’Outaouais, par exemple, la distanciation entre les individus et la réduction du nombre de personnes dans une même pièce.

Des consultations et des formations via des appels vidéos et téléphoniques sont aussi offertes afin d’éviter aux futures mères de se déplacer de leur domicile.

Les futurs parents et les sage-femmes sont rassurés par ces mesures, selon Mme Rhéaume.

Le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais indique avoir resserré les règles pour les visites des nouvelles mères pour éviter la propagation du virus de la COVID-19 et ainsi mieux protéger le personnel, les clientèles et les proches .

