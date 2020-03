COVID-19 : ce qu’il faut savoir aujourd’hui en Abitibi-Témiscamingue

Au Québec, la province avec le plus de cas au pays, on dénombre 3 430 cas confirmés tandis que le Canada compte 7 437 cas confirmés.

Lundi soir, la compagnie Dessercom a par ailleurs confirmé qu’un de ses employés, un paramédic de l’Abitibi-Témsicamingue, est atteint de la COVID-19. Selon l’entreprise, l’employé est en isolement et son état n’est pas à craindre.

Ailleurs dans la province, la région du Nord-du-Québec ne compte plus aucun cas actif sur son territoire. Cela a été confirmé hier avec l’annonce que le premier patient atteint de la COVID-19 est désormais guéri. Les statistiques dévoilées lundi par le ministère de la Santé et des Services sociaux faisaient désormais état de deux cas dans les Terres Cries.

Parmi les employés des services essentiels, deux pompiers du Service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda ont contracté le coronavirus.

Précautions

Selon les dernières données disponibles, près de 300 tests de dépistage ont été effectués dans la région, pour une population totale d’environ 150 000 personnes. Est-ce suffisant? Nous avons demandé à la direction de la Santé publique.

Un peu d'espoir :

Malgré que tous les premiers cas confirmés sont situés dans la MRC de Rouyn-Noranda, les autres villes de l’Abitibi-Témiscamingue demeurent sur leurs gardes. Les maire d’Amos et de Val-d’Or affirment prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation dans leur ville.

Hier, le conseil de la Première Nation de Long Point a décrété l’état d’urgence locale pour une période de 20 jours sur son territoire. Le chef de la Première Nation de Long Point, Steeve Mathias, demande une augmentation des effectifs et si nécessaire l’intervention de l'armée afin de faire respecter les mesures de confinement et freiner la propagation du virus.

Économie et emploi

L’usine Norbord, à La Sarre, reprend ses activités puisqu'elle est maintenant considérée comme un service essentiel. L'usine avait suspendu ses opérations après l’annonce du gouvernement québécois le 23 mars, qui autorisait seulement les services essentiels à demeurer ouverts. L’usine de panneaux ajuste les horaires des employés et de production, réduisant les heures de travail.

Plusieurs travailleurs se retrouvent sans revenu depuis la fermeture temporaire des plusieurs entreprises et commerces. Brigitte Bureau nous explique, à l'émission Des matins en or, les démarches à entreprendre si on a perdu son emploi à cause de la pandémie de COVID-19.