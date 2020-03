Pas d'intérêts sur l'impôt foncier à Rimouski et Rivière-du-Loup

Les deux administrations municipales suspendent notamment le calcul des intérêts et des pénalités sur l'impôt foncier et les droits de mutation, communément appelés taxe de bienvenue .

À Rimouski, cette mesure est en vigueur jusqu'au 30 juin prochain, et elle le sera jusqu'au 6 juillet pour les citoyens de Rivière-du-Loup.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, affirme que cette façon de faire est plus avantageuse que de reporter la date d'échéance du paiement des taxes municipales.

Le report du compte de taxes n'arrête en rien le calcul des intérêts et des pénalités. Nous, on voulait vraiment prendre la mesure qui avait le plus d'impact sur les citoyens qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts en ces temps de crise.

Marc Parent, maire de Rimouski