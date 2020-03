Travail à distance : quelques conseils pour éviter le piratage

Le télétravail est plus populaire que jamais en cette période de pandémie et des pirates informatiques essaient d'en profiter.

En se connectant au réseau de leur organisation, les gens qui travaillent de leur domicile ont accès à de l’information comme s’ils étaient au bureau.

Mais déjà, on rapporte plusieurs tentatives d'hameçonnage, dont une contre une agence de santé américaine et plusieurs hôpitaux européens. Le gouvernement du Canada a d’ailleurs mis en garde les internautes contre les cyberattaques.

En premier lieu, il est préférable d'utiliser un ordinateur fourni par l’employeur ou vérifié par son service technique. Voici des conseils si vous devez vous servir de votre appareil personnel:

Assurez-vous que vous êtes la seule personne à utiliser l'ordinateur;

Créez un nouveau mot de passe comprenant des chiffres, des majuscules et des caractères spéciaux;

Assurez-vous que tous les logiciels et le système d’exploitation (Windows, macOS, Linux, etc.) sont à jour;

Vérifiez que vous avez bien un antivirus et un pare-feu et qu’ils sont à jour aussi.

Il faut aussi penser aux données sauvegardées temporairement sur tout ordinateur, souligne un professeur en gestion de l'information à l’Université de Moncton, Tarik Beldjilali.

Tous les documents que l’on rapatrie sur son ordinateur pour pouvoir travailler à distance et que l’on conserve sur l’ordinateur peuvent être retrouvés même si on décide de les effacer. Vous savez qu’il y a différents outils qui permettent d’aller fouiller dans l’ordinateur à la recherche de documents qu’on aurait oubliés ou effacés et qui n’ont pas été détruits correctement , explique Tarik Beldjilali.

Il ne faut pas oublier d’effacer ces fichiers ni de vider la corbeille fréquemment.

Et attention aux courriels malveillants qui prétendent mener à des informations sur le coronavirus et qui ont en réalité le but de contaminer les ordinateurs.

Avec les renseignements de Rose St-Pierre