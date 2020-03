COVID-19 au Canada : ce qu’il faut retenir aujourd’hui

L’Ontario prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 13 avril, Québec prolonge des primes dans le secteur public qui venaient à échéance le 30 mars et la plateforme « L’école ouverte », du ministère de l’Éducation du Québec, attire des familles et des enseignants de partout. Voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.

En soirée lundi, le premier ministre de l’Ontario a annoncé qu’il prolongeait l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 13 avril. Annoncé à l’origine le 17 mars, l’état d’urgence devait prendre fin le 31 mars.

De plus, le gouvernement ontarien ferme tous les emplacements récréatifs en plein air de la province, comme les terrains de sport et de jeu.

La santé publique ontarienne a rapporté lundi 352 nouveaux cas de COVID-19, la plus forte hausse quotidienne jusqu’à maintenant. Le virus a tué 33 personnes.

Certaines primes aux travailleurs du secteur public qui devaient prendre fin le 30 mars, notamment celle accordée aux préposés aux bénéficiaires en soins de longue durée, seraient finalement prolongées.

Le gouvernement a contacté tous les syndicats pour leur indiquer que nous étions disposés à prolonger les primes qui devaient arriver à échéance aujourd'hui pour les 6 prochains mois et que nous souhaitions en discuter avec eux , a indiqué l'attachée de presse de Christian Dubé, le président du Conseil du trésor.

Plusieurs primes versées aux travailleurs des secteurs public et parapublic font l'objet de lettres d'entente et devaient venir à échéance le 30 mars.

Les conventions collectives 2015-2020 des 550 000 employés de l'État, elles, viennent à échéance aujourd'hui.

L’école ouverte, la plateforme développée par le ministère de l’Éducation du Québec pour favoriser l’apprentissage des enfants confinés à la maison, a enregistré quelque 55 millions de requêtes la première journée de sa mise en ligne.

Un résultat assez exceptionnel, convient le concepteur de la plateforme, Thierry Karsenti. On avait tellement peur que, comme beaucoup d’initiatives qui ont vu le jour et qui sont sorties cette semaine, que ça crash, finalement on a eu beaucoup de succès , a-t-il indiqué, ajoutant que la plateforme a été développée et mise en ligne en neuf jours.

Le bilan

On compte 7474 cas confirmés de COVID-19 au Canada et 92 décès dus à la maladie.

En ce qui concerne le nombre de cas, les provinces les plus touchées sont le Québec (3430), l’Ontario (1732), la Colombie-Britannique (970) et l’Alberta (690).

