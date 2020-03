Un dentiste de la C.-B. a succombé à la COVID-19 chez lui, confirme sa famille

Le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique confirme un peu plus d’une semaine après sa mort que le dentiste Denis Vincent est décédé chez lui des suites d’une infection au nouveau coronavirus, selon l’avocate de sa famille.

Le Dr Vincent, un dentiste qui travaillait à North Vancouver, a été atteint de la COVID-19 après avoir assisté à une conférence sur la médecine dentaire qui se tenait au Centre des congrès de Vancouver. Il est mort chez lui des suites de la maladie deux semaines plus tard.

L’avocate de la famille, Bettanne Brownlee, a confirmé lundi que l’enquête du Bureau du coroner indique que le Dr Denis Vincent est mort en raison des complications de la COVID-19.

Le Dr Vincent manquera à beaucoup de personnes. En plus d’être un dentiste talentueux, il avait un grand sens de l’humour et se préoccupait des gens , écrit Me Brownlee dans une lettre envoyée aux médias.

Lundi, la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, a confirmé un premier décès dans la communauté, c’est-à-dire en dehors des murs d’un centre hospitalier. Elle a cependant refusé de confirmer l’identité de la personne, citant des questions de confidentialité.

Le congrès sur la médecine dentaire qui s’est déroulé du 5 au 7 mars dernier à Vancouver a été visité par plus de 15 000 personnes.