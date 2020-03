COVID-19 : ce qu'il faut savoir aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de cas de la COVID-19 a fait un bond, lundi, dans la région. On en retrouve 24 , ce qui représente une hausse de 6 cas par rapport à la fin de semaine. Parmi les 24 cas confirmés, 19 proviennent du Saguenay et 5 se retrouvent au Lac-Saint-Jean.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a fait savoir que les personnes qui ont reçu un diagnostic ont voyagé à l'étranger ou ont été en contact avec un cas positif. Toutes les personnes infectées se trouvent présentement en isolement à domicile.

Le directeur de la santé publique, le Dr Donald Aubin, a précisé que des personnes qui ont des symptômes, mais qui n'ont pas voyagé ou été en contact avec des voyageurs, pourraient subir un test de dépistage.

Mashteuiatsh ferme son territoire

La communauté innue de Mashteuiatsh fermera ses frontières à 7 h, mardi. Un barrage policier sera érigé à l’entrée sud de la réserve, dans le secteur de Roberval. L’entrée nord, près de Saint-Prime, sera complètement fermée à la circulation.

Un castor sur l'un des tipis de Mashteuiatsh Photo : Radio-Canada / Charles Buckell-Robertson

Le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean a annoncé sa décision de restreindre les allées et venues sur son territoire par voie de communiqué, lundi. La mesure a pour but d’éviter la propagation du coronavirus. La communauté emboîte donc le pas à celle d’Opitciwan, annoncée jeudi.

À Mashteuiatsh, seuls les résidents, les services d’urgence, les travailleurs ou les livreurs offrant des services essentiels, de même que les personnes venant en aide aux aînés de 70 ans et plus ou aux personnes vulnérables pourront donc entrer ou sortir de la communauté.

Les entrepreneurs continuent de demander de l’aide

Les demandes d’information concernant le programme d’aide d’urgence mis de l’avant par Saguenay pour aider les entreprises en difficulté continuent d'affluer aux bureaux de la société de développement économique Promotion Saguenay.

Le directeur général, Patrick Bérubé, a indiqué qu’au cours de la fin de semaine, une cinquantaine de petites et moyennes entreprises (PME) ont communiqué avec l’équipe mise en place pour répondre aux demandes d’information et pour analyser des formulaires.

Saguenay a rendu disponible une enveloppe de 3,5 millions de dollars la semaine dernière pour les compagnies frappées de plein fouet par la crise.

Diminution des services à la STS

La Société de transport du Saguenay (STS) fonctionnera à 57 % du service régulier à compter du 6 avril. Dix-huit employés temporaires pourraient être mis à pied.

La décision de réduire le service a été prise lors d'une assemblée extraordinaire du conseil d'administration qui a eu lieu vendredi.

Les utilisateurs du transport en commun doivent monter dans l'autobus par la porte arrière. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Les changements s’expliquent par une forte diminution de l’achalandage sur l’ensemble du réseau. Le maintien du service est toutefois jugé essentiel par Québec.

Pour les lignes qui desservent les trois hôpitaux de Saguenay (Chicoutimi, Jonquière et La Baie), les autobus continueront d’effectuer des passages aux 30 minutes.

Reprise des cours à l’UQAC et au Cégep de Chicoutimi

Bien que les établissements d'enseignement supérieur de la région demeurent toujours inaccessibles en raison de la pandémie de coronavirus, des étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et du Cégep de Chicoutimi ont repris leurs cours à distance.

À l'UQAC, certaines activités pédagogiques sont à nouveau offertes, après une pause imposée par le gouvernement du Québec.

Les professeurs et chargés de cours sont invités à se tourner vers des formations virtuelles, mais ils ne sont pas obligés de le faire puisque trois scénarios ont été mis à leur disposition par la direction de l’établissement. Un cadre de référence spécial permettant aux étudiants de réussir le trimestre actuel a été élaboré par la Commission des études jeudi.

Les cours ont aussi repris au Cégep de Chicoutimi et reprendront au Cégep de Jonquière le 6 avril.

Une entreprise fabrique des visières pour les ambulanciers

Une petite entreprise de Larouche, Confection Imagine, tire son épingle du jeu pendant la crise du coronavirus en fabriquant quelque 6000 visières destinées à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ).

Des masques en tissu serviront à protéger le personnel de la santé. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Ces équipements à usage unique viennent répondre aux besoins des ambulanciers, qui redoutent une pénurie. Les visières seront distribuées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, dans Portneuf et dans Charlevoix.

La Maison d’accueil pour sans-abri en confinement

La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi limite l’accès et les déplacements des résidents depuis 16 h, lundi, afin d'éviter la propagation de la COVID-19.

La Maison des sans-abri accueille jusqu'à 25 résidents. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Les 25 occupants ne peuvent plus sortir ailleurs que dans la cour, un seul à la fois et pour une durée maximale de 15 minutes. Ces personnes sont particulièrement à risque en raison de la proximité des lits dans chaque chambre et du partage de marchandise, comme les cigarettes par exemple.

La Traversée annulée

L’organisation de la Traversée internationale du lac Saint-Jean annonce l’annulation des deux compétitions de la Fédération internationale de natation (FINA), soit les épreuves de 10 km et de 32 km.

Cette décision a été prise par Natation Canada. Les deux événements devaient avoir lieu les 19 et 25 juillet prochains respectivement.

La technologie pour faire du bien en CHSLD

Une initiative d'appels vidéos avec les familles dans un CHSLD de Chicoutimi, mise sur pied en cette période de confinement, pourrait bien se poursuivre une fois que la crise de la COVID-19 sera chose du passé.

Marie-Ève Côté, éducatrice spécialisée au CHSLD Jacques-Cartier, se charge depuis trois semaines de mettre en contact les familles avec les résidents de son lieu de travail.