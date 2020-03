Ontario : les parcs et les emplacements de plein air fermés

Les terrains de baseball et de soccer ainsi que les terrains de jeu pour enfants sont aussi visés.

C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé de l'Ontario par voie de communiqué lundi en soirée.

Il ne s'agit plus uniquement des endroits gérés par la Couronne : Les emplacements récréatifs en plein air, qu'ils soient communaux, partagés, publics ou privés, d'un bout à l'autre de l'Ontario doivent être fermés au public, peut-on lire dans le communiqué.

Voici la liste non exhaustive des lieux qui doivent, par décret provincial, être fermés :

les terrains de jeu;

les aires de sport;

les terrains de basketball;

les courts de tennis;

les parcs pour chiens;

les emplacements de skateboard;

les terrains de vélocross;

les plages;

les aires de pique-nique;

les jardins communautaires de plein air;

les aires couvertes des parcs;

les équipements d'exercice en plein air;

les parcs et jardins attachés à des condominiums;

tout autre emplacement récréatif en plein air.

Le communiqué complète la liste des consignes ainsi : Les espaces verts dans les parcs, les sentiers de promenade et de randonnée et les zones naturelles protégées qui sont encore ouverts peuvent le rester, mais les personnes qui les empruntent doivent maintenir avec autrui un écart sanitaire d'au moins deux mètres. Les parcs provinciaux et les réserves de terres sous conservation resteront fermés .

Afin de rendre ces données, le premier ministre Doug Ford a dû prolonger la validité des mesures d'urgence prises le 17 mars dernier. La Loi des mesures d'urgence restera donc en vigueur jusqu'au 13 avril.

Lundi, la province a connu sa plus haute hausse de cas en une seule journée, soit 351.