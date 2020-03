Des entrepreneurs saskatchewanais sont satisfaits de la subvention salariale d’Ottawa

Ottawa s'engage à subventionner les emplois d’une entreprise qui est affectée par la crise sanitaire. Le montant octroyé sera de 75 % du salaire du travailleur avec un maximum de 847 $.

Désormais, cette aide s’applique à toutes les entreprises, de tous les secteurs d’activité, qui ont subi des pertes de plus de 30 % de leur revenu.

Ce coup de pouce est plus que bienvenu en Saskatchewan. Et ce n’est pas Jason Cain, propriétaire d’un club de CrossFit à Saskatoon depuis 8 ans, qui dira le contraire. Sa salle de sport emploie une personne à temps plein. Si je dois décider entre acheter des épiceries pour mes enfants et payer pour son salaire, je vais m'occuper de mes enfants en premier, affirme le chef d’entreprise. Mais avec l'aide du gouvernement, on va faire les deux.

Cette aide lui permettra de garder son employé au moins jusqu’au mois de mai, affirme M. Cain.

À la Chambre de commerce de la Saskatchewan, on se dit, également, satisfait de cette mesure. Le président-directeur général de la chambre, Steve McLellan, estime que c'est une bonne chose d'élargir cette aide aux grandes entreprises, car, selon lui, elles doivent également mettre à pied plusieurs centaines d'employés.