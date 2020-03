COVID-19 : l’interdépendance des communautés bordant la frontière Ontario-Québec

Thorne compte environ 200 habitants et n’a pas d’épicerie ou de pharmacie.

Les résidents traversent donc régulièrement la rivière des Outaouais pour faire leurs emplettes à Témiscaming, au Québec.

Les points de contrôle de la SQSûreté du Québec , installés samedi pour limiter la propagation de la COVID-19 dans certaines régions du Québec, ont forcé des résidents de Thorne à se rendre à North Bay, à 65 km de route, pour se ravitailler.

Le maire de Témiscaming, Yves Ouellet, raconte qu’il a discuté avec la Sûreté du Québec pour s’assurer que des livreurs d’épicerie puissent ravitailler leurs clients ontariens.

J’ai rencontré le propriétaire du marché d’alimentation , ajoute M. Ouellet. Il m’a dit qu’ils vont faire des livraisons [de l’autre côté de la rivière] .

M. Ouellet souligne que les deux communautés sont tissées serrées. [ Les résidents de Thorne] sont à cinq minutes de Témiscaming. C’est eux pour lesquels je crois que ça a créé les plus gros problèmes.

Les consommateurs ne sont pas les seuls à être désavantagés par la situation.

Certains commerces qui offrent des services essentiels et qui se trouvent à Notre-Dame-du-Nord, une municipalité située à deux kilomètres de la frontière de l’Ontario, ressentent les contrecoups du contrôle des déplacements entre les provinces.

La Sûreté du Québec contrôle les déplacements sur la route 65 entre Nord-Dame-du-Nord et la frontière ontarienne.

Rachel Roy, qui possède un dépanneur et une station-service dans la ville, fait souvent des affaires avec des clients venus de l’Ontario, particulièrement pour l’achat de bière.

Ça fait une grosse différence. Et pas d’achalandage, on est obligé d’être ouvert quand même pour l’essence qui est un service vraiment essentiel. Alors on fonctionne du mieux qu’on peut.

Rachel Roy