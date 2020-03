Mashteuiatsh ferme son territoire

Un barrage policier sera érigé à l’entrée sud de la réserve, dans le secteur de Roberval. L’entrée nord, près de Saint-Prime, sera complètement fermée à la circulation.

Le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean a annoncé sa décision de restreindre les allées et venues sur son territoire par voie de communiqué, lundi. La mesure a pour but d’éviter la propagation du coronavirus. La communauté emboîte donc le pas à celle d’Opitciwan, annoncée jeudi.

À Mashteuiatsh, seuls les résidents, les représentants des services d’urgence, les travailleurs ou les livreurs offrant des services essentiels, de même que les personnes venant en aide aux aînés de 70 ans et plus ou aux personnes vulnérables pourront donc entrer ou sortir de la communauté.

La décision de mettre en place cette nouvelle mesure a été prise […] à la recommandation de la direction Santé et mieux-être collectif et de la direction Sécurité publique, qui souhaitent ainsi voir diminuer considérablement la circulation non essentielle , peut-on lire dans le communiqué.

Des mesures déployées au cours des derniers jours, comme la surveillance accrue du territoire et l’installation de panneaux de signalisation invitant les membres de la communauté à limiter leurs déplacements, ne se sont pas avérées suffisantes, selon les informations transmises par le conseil Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Par ailleurs, de façon à respecter les consignes d'isolement du gouvernement du Québec, les gens de la communauté qui se déplaçaient de leur domicile à leur camp en forêt devront choisir l’un ou l’autre. Québec a annoncé, samedi, l'interdiction de se déplacer d'une région à l'autre.