Pourquoi le nombre de tests de dépistage varie-t-il entre régions au Nouveau-Brunswick?

Les résidents de la région de Bathurst, qui englobe aussi la Péninsule acadienne, ainsi que ceux de la région de Miramichi, peuvent être habités par un certain faux sentiment de sécurité vis-à-vis de la pandémie de coronavirus. En date du 30 mars, ces régions ne recensent aucun cas de la COVID-19, même si le bilan s'alourdit dans la province.

Une des préoccupations avec le partage public des chiffres par petites zones, c’est que les gens des régions avec le moins de cas pourraient avoir tendance à ne pas se sentir touchés par la menace du virus , explique la Dre Jennifer Russell.

Nombre de tests : Zone 1 (région du Grand Moncton) : 1005 tests, 19 positifs

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 460 tests, 18 positifs

Zone 3 (région de Fredericton) : 486 tests, 21 positifs

Zone 4 (région du Madawaska) : 182 tests, 4 positifs

Zone 5 (région du Restigouche) : 65 tests, 6 positifs

Zone 6 (Péninsule acadienne et région de Bathurst) : 238 tests, 0 positif

Zone 7 (région de Miramichi) : 121 tests, 0 positif

Tester les suspects

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick indique que le mot d’ordre jusqu’ici pour les autorités médicales a été de tester les suspects . Dans ce contexte, le mot « suspect » désigne les individus les plus à risque .

Lorsque les premiers cas de COVID-19 ont été dépistés dans la province, ceux-ci ont conduit les autorités à effectuer un nombre de tests exponentiels, les proches de chaque personne infectieuse ayant été contactés pour être dépistés. Ces individus étaient considérés comme les suspects. Parmi les personnes contactées, certaines ont été déclarées positives à la COVID-19, créant alors un effet de domino.

Clinique de dépistage de la COVID-19 à l'Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton au Nouveau-Brunswick, le 26 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Que ce phénomène ait débuté dans le sud de la province est le fruit du hasard , selon René Boudreau, sous-ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick. Ça aurait pu être le contraire. Si le premier cas avait été à Bathurst, les chiffres auraient été inversés , croit-il.

La Dre Russell ajoute que le résultat du risque dans les deux dernières semaines a aussi été lié aux voyages. Les plus grandes régions de la province (Moncton, Fredericton et Saint Jean) ont simplement un volume plus élevé de citoyens revenant de voyages de lieux à risque , indique-t-elle.

Combien de tests et quand?

Moins de 1 % des Néo-Brunswickois ont été dépistés pour la COVID-19. Les autorités médicales précisent par contre que le nombre de tests effectués est en accord avec deux réalités précises : les ressources humaines, soit le nombre d’individus capables d’administrer les tests, et les ressources matérielles, soit le nombre de trousses de dépistage.

Nous voulons avoir un impact maximal, tout en utilisant les ressources le plus efficacement possible [...] Cela fait partie de la stratégie nationale. Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

La capacité de la province à faire des tests a doublé dans les derniers jours. Le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont peut maintenant effectuer plus de 500 tests par jours. Le ministère de la Santé estime que le laboratoire pourra en effectuer jusqu’à 1000 par jour un peu plus tard cette semaine.

Nous aurions pu tester 500 personnes par jour dès le début, et manquer de ressources après. Nous avons agrandi du plus vite qu’on a pu, sans toutefois mettre les Néo-Brunswickois en danger , explique René Boudreau, sous-ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Il ne manque pas de centres

Le ministère de la Santé de la province assure que ce ne sont pas les centres de dépistage qui manquent au Nouveau-Brunswick. Le défi des régions de Bathurst et de Miramichi réside dans le fait que les autorités médicales comptent sur l'initiative des citoyens.

Les autorités médicales invitent les gens de ces zones à communiquer avec le 811 ou avec leur médecin s’ils ont des symptômes liés à la COVID-19.

Symptomes de la COVID-19 Fièvre

Toux

Difficultés respiratoires

Transmission communautaire confirmée

Un peu plus tôt lundi, la province annonçait des premiers cas de transmission communautaire dans les régions de Moncton, de Saint-Jean et d'Edmundston.

Si la province n’a pas encore les chiffres exacts d'enquêtes des transmissions communautaires, elle sait à tout le moins qu'elles représentent pour le moment moins de 5 % des cas.

Les autorités médicales réitèrent que chaque zone doit respecter les protocoles d’auto-isolement mis en place par la province pour tous.