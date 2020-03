COVID-19 : fin des sacs réutilisables dans plusieurs commerces

La COVID-19 aura eu raison des efforts mis de l’avant pour enrayer les plastiques à usage unique. La chaîne Loblaw n’accepte plus les sacs réutilisables jusqu'à nouvel ordre.

Malgré tous les efforts déployés par la chaîne pour réduire l’utilisation des sacs de plastique, Loblaw choisit maintenant de les favoriser afin d’assurer la sécurité de ses employés, affirme la directrice principale aux affaires corporatives et communications, Johanne Héroux. Les sacs réutilisables font l’objet de plusieurs manipulations et augmentent les risques de contamination, précise-t-elle.

Les magasins Maxi, Provigo, Intermarché et Pharmaprix sont notamment concernés par cette consigne.

Toutefois, plusieurs commerces les acceptent toujours. C’est le cas de chez Roset, une épicerie indépendante établie sur la rue Maguire dont Sarah Julie J. Langlois est copropriétaire.

Je n'ai pas d'indications claires à savoir si je dois accepter les sacs, si c'est un danger.

Mme Langlois souhaiterait que le gouvernement fournisse de directives et uniformes en matière de lutte à la COVID-19 aux commerçants afin de les aider à mieux protéger leurs employés.

Lavage des mains obligatoires à l’entrée, paiement en argent proscrit, installation de vitres protectrices aux caisses, les mesures de sécurité divergent grandement d’un commerce à l'autre.

Certains supermarchés ont installé des panneaux de plastique transparent pour protéger leurs employés. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Vers des directives gouvernementales

L'Association des détaillants en alimentation du Québec est justement en pourparlers à ce sujet avec le ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

On demande justement de mettre quelques directives claires, minimales pour que les commerçants puissent avoir une base pour travailler et ensuite mettre en application ces bases-là , affirme son directeur des affaires publiques, Stéphane Lacasse. Le tout pour rassurer la clientèle et sécuriser le personnel.