De l'aide pour les sans-abris à Moncton

Depuis deux semaines, de nouvelles règles sont en vigueur pour assurer le respect de la distanciation sociale et pour limiter la propagation de la COVID-19. Les soupes populaires ne peuvent plus accueillir la clientèle à l’intérieur et offrent plutôt un repas à emporter.

À moins d’avoir une place où dormir, les sans-abris n’ont plus accès à des repas les soirs de fins de semaine. Les refuges comme la maison Nazareth et Harvest House doivent garder les clients à l’intérieur et ils n’acceptent pas les clients de l’extérieur pour les repas. On essaie de trouver une solution pour combler les lacunes afin d’aider cette population vulnérable , explique Catherine Dallaire, directrice des loisirs culture et événements de la ville de Moncton.

Plus de déchets

La municipalité se retrouve avec un défi supplémentaire depuis que les repas sont offerts pour emporter. Plusieurs utilisent les parcs et les aires de pique-nique en laissant des déchets derrière eux. On trouve plus de morceaux de styromousse, des assiettes, des sacs ainsi de suite et nous on va examiner si on peut ajouter des poubelles aux endroits où ils se rassemblent , ajoute la directrice.

Par ailleurs, on a aussi constaté que ces personnes ont tendance à se rassembler et à ne pas respecter la distance de deux mètres entre elles.

Bénévoles recherchés

La Ville de Moncton lance un appel à tous pour aider les organismes à trouver des bénévoles. Depuis le début de la crise, le Food Depot Alimentaire a perdu 40 % de ses effectifs. Il manque aussi des chauffeurs pour la livraison de boîtes de nourriture et des boîtes à dîner pour des enfants. La maison Nazareth est aussi à la recherche de bénévoles pour son refuge.

Si une personne sans-abri contractait la COVID-19, la responsabilité reviendrait au ministère de Développement social de la province de déployer un plan pour qu'elle soit placée en isolement.