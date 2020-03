L’ancienne présidente de Médecins sans frontières, la docteure Joanne Liu, a publié lundi une lettre dans le Globe and Mail, dans laquelle elle préconise trois moyens pour mieux combattre la COVID-19.

Ayant vécu l’expérience de la lutte contre les pandémies comme l’Ebola en Afrique, la Dre Liu estime d'abord qu’il faudra mettre en place des structures médicales réservées exclusivement aux patients de la COVID-19.

Quand on va atteindre le niveau [d’infections] du type New York, on sera obligés d’avoir des structures dédiées à la COVID-19 , a-t-elle indiqué à l’émission Midi info.

Cette démarche permettra, selon elle, de diminuer les contagions .

Elle a souligné qu’une meilleure préparation à la lutte contre la pandémie permettra de sauver plus de vies .

La Dre Liu a aussi insisté sur la santé mentale du personnel soignant qui, selon elle, est l’angle mort du dispositif contre la pandémie.

Pour illustrer les pressions psychologiques que peut subir le personnel soignant, elle a cité les propos d’un médecin qui participait à la lutte contre l'Ebola : J’avais l’impression que j’étais sur la ligne de front et que quelqu’un me shootait en permanence .

Faire face tous les jours à des patients infectés est extrêmement stressant , a-t-elle dit.

Il y a également l’anxiété générée par le fait que ces soignants retournent à la maison. Ils se demandent tout le temps s’ils ne sont pas infectés et ils s’inquiètent du risque de contaminer leur entourage.

La Dre Liu a abordé la délicate question des choix que devront faire les médecins, ce qui est appelé le tri médical. Une situation qu'a affrontée le personnel soignant en Espagne et en Italie.

Elle explique que, si le pays arrive à ce genre de situation, les procédures devront être claires et tous les intervenants devront être au courant de ces règles.

La protection physique des soignants doit également être assurée, a souligné l'ancienne présidente de Médecins sans frontières.

Finalement, la Dre Liu estime que, malgré l’ampleur de la pandémie, les autres malades ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas créer un statut de second ordre pour les patients non COVID-19 ayant des besoins aigus , a-t-elle écrit dans le Globe and Mail.

Inquiétude des malades du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) a signalé lundi que plusieurs personnes atteintes d'un cancer sont inquiètes du report ou de l'annulation de leurs traitements.

En conférence de presse, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a expliqué que la décision de reporter ou d'annuler un traitement, une mastectomie par exemple, n'était pas prise à la légère.

Elle a souligné qu'il était essentiel pour le moment de libérer des lits d'hôpitaux et du personnel afin de faire face à la crise de la COVID-19.

Mme McCann a assuré que le réseau de la santé ne cherchait pas à mettre les gens atteints de cancer à risque . C'est bien évalué par un comité scientifique , a-t-elle dit.