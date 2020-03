Les entrepreneurs de Saguenay continuent de demander de l’aide

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, confirme qu’au cours de la fin de semaine, une cinquantaine de petites et moyennes entreprises (PME) ont communiqué avec l’équipe d’une douzaine de personnes mise en place pour répondre aux demandes d’information et pour analyser des formulaires.

Saguenay a rendu disponible une enveloppe de 3,5 millions de dollars pour les compagnies frappées de plein fouet par la crise.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, lors d'une conférence de presse tenue avant la présente crise. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Vendredi, Patrick Bérubé confirmait qu’une centaine de demandes d’information avaient été reçues par Promotion Saguenay. De ce nombre, une trentaine ont été jugées admissibles. Les demandes ont continué d’entrer en grand nombre au cours des deux derniers jours.

Nous suivons le même rythme que la semaine dernière […]. Nous ferons les suivis le plus vite possible. Soit nous dirigeons les gens vers le financement approprié, soit nous leur offrons du soutien technique ou nous les supporterons directement financièrement si possible , a fait avoir Patrick Bérubé, par messagerie texte.

L’aide municipale se déclinera en un prêt sans intérêt de 5000 $ à 50 000 $ selon les besoins et la taille des entreprises, le tout remboursable sur cinq ans.