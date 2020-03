Un gala virtuel pour honorer les étudiants-athlètes du Rouge et Or

Mesures sanitaires obligent, les étudiants-athlètes du Rouge et Or n’auront pas le plaisir de se retrouver pour fêter la dernière saison de sports universitaires qui s’est terminée en catastrophe en raison de la pandémie de coronavirus. Leurs performances seront néanmoins récompensées alors que le 69e Gala de l’athlète passe en mode virtuel.

À compter du jeudi 2 avril, et ce pendant 7 jours, les nommés des sept catégories au programme seront dévoilés via les médias sociaux du Rouge et Or.

Les gagnants des différents prix, dont ceux d’athlètes masculin et féminin de l’année seront présentés le samedi 11 avril à 19 h sur la page Facebook du Rouge et Or.

Jean-Noël Corriveau, responsable du Programme d’excellence du Rouge et Or, sait que le gala est toujours un rendez-vous fort apprécié des étudiants-athlètes pour son côté festif.

À défaut de pouvoir se rassembler, il était impensable de ne pas souligner les prouesses individuelles et collectives du Rouge et Or.

Pour certains, ç’a été une fin de saison abrupte, il reste que la majeure partie de la saison s’est déroulée pour l’ensemble des athlètes , explique-t-il. On trouvait ça important de ne pas finir ça en queue de poisson, surtout qu’on a eu de très belles performances cette année dans plusieurs sports.

Parmi les belles réalisations, on peut penser entre autres au tout premier titre canadien remporté par l’équipe de rugby féminin ou aux membres de l’équipe athlétisme Audrey Leduc, nommée recrue féminine de l’année au pays et Jean-Simon Desgagnés, champion canadien au 3000 mètres.

Le défi de préparer la prochaine saison

Par ailleurs, les responsables des programmes de sports universitaires devront faire preuve de créativité pour préparer la saison 2020-2021.

D’une part, les rencontres pour jeter les bases du prochain calendrier sont annulées. La réunion entre les membres du Réseau du sport étudiant du Québec pourra se tenir en vidéoconférence, estime Jean-Noël Corriveau.

Cependant, difficile d’imaginer un même scénario pour le rendez-vous USPORTS, qui doit rassembler toutes les universités à travers le pays.

Je ne peux pas voir comment on va faire une vidéoconférence à 60 ou 70 personnes. Il faudra y aller par sondage ou trouver une autre façon de faire , explique le responsable du Rouge et Or.

L’autre défi, peut-être le plus grand, sera de boucler le budget d’opération des équipes, le Rouge et Or ayant dû annuler ou repousser les activités de financement qui devaient avoir lieu en avril et mai.

C’était des tournois-bénéfice ou des cocktails de financement. Nos clubs comptent là dessus pour fonctionner sur une base annuelle, alors c’est un impact important. On va voir ce qu’on peut reporter et déplacer.

L’Université Laval attend aussi de voir comment évolue la situation avant de décider s’il tiendra ou non ses camps sportifs qui accueillent environ 4000 jeunes durant la période estivale.